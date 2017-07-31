Tayvan'ı 'Nesat' ve 'Haytang' vurdu

Tayvan adasının güneyini vuran "Nesat ve "Haytang" tayfunlarında 131 kişinin yaralandığı, bir kişinin kaybolduğu bildirildi.
Tayvan'ın resmi haber ajansı CNA'nın haberinde, aşırı yağışlar sonucu adada 279 noktada sel meydana geldiği, 20 bin 587 haneye elektrik verilemediği belirtildi.
Adayı cumartesi vuran "Nesat" ile ardından dün etkili olmaya başlayan "Haytang" tayfunlarında toplamda 131 kişinin yaralandığı ifade edilen haberde, kayıp bir kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Haberde, şiddetli yağış ve tropikal fırtınadan etkilenen 5 bin 137 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.
"Haytang" tayfununun, Tayvan'dan sonra Çin'in güney eyaleti Fucien'i vurması bekleniyor.