  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Tayvan'ı karanlığa gömen elektrik kesintisi istifa getirdi

Tayvan Ekonomi Bakanı Lee, ülkede bir elektrik santralindeki jeneratör arızası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin milyonlarca kişiyi etkilemesinin ardından istifasını sundu.

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Tayvanı karanlığa gömen elektrik kesintisi istifa getirdi

Tayvan Ekonomi Bakanı Lee Chih-kung, ülkede bir elektrik santralindeki jeneratör arızası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin milyonlarca kişiyi etkilemesinin ardından istifa etti.

Tayvan CNA ajansında yer alan haberde, adada milyonlarca haneyi elektriksiz bırakan, trafiği, alışveriş merkezlerini ve iş yerlerini karanlığa gömen kesintinin ardından Ekonomi Bakanı Lee'nin istifasını sunduğu bildirildi.

Haberde, "operasyonel bir teknik hatanın", Tayvan'ın en büyük doğalgaz elektrik santralindeki altı jeneratörün durmasına sebep olduğu belirtildi.

Ekonomi Bakanı Lee Chih-kung, düzenlenen basın toplantısında, halktan özür dileyerek hataya neden olan kişinin cezalandırılacağını ifade etti.

Olayın, insan hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Elektrik kesintisinin, Tayvan'daki yaklaşık 8,5 milyon haneden 6,68 milyonunu etkilediği duyuruldu.

Etiketler: Tayvan Ekonomi Bakanı Lee Chih-kung, jeneratör, elektrik kesintisi, elektrik santrali
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