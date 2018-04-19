  • 19 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tayvan'dan Çin'in askeri tatbikatlarına tepki

Tayvan'dan Çin'in askeri tatbikatlarına tepki

Tayvan yönetimi, Çin'in dün Tayvan Boğazı'nda gerçek mermiler kullanarak düzenlediği tatbikatın bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini açıkladı.

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Tayvandan Çinin askeri tatbikatlarına tepki

Tayvan yönetiminden yapılan açıklamada, "Çin'in Tayvan'ı baskılama ve taciz etme girişimlerinin, bölgedeki ve taraflar arasındaki gerginliği artırmayı amaçladığı" belirtildi.

Tayvanlıların bunu kesinlikle kabul etmeyeceği ifade edilen açıklamada, Tayvan'ın askeri tehditlere ve tahriklere boyun eğmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Tayvan'ı "siyasi amaçlarla sindirmeyi uman" Pekin yönetiminin dar kapsamlı askeri tatbikatlara başvurduğu ifade edildi.

Çin donanması dün, 2016'dan beri ilk defa Tayvan Boğazı'nda tatbikat düzenlemiş, Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunanları hedef aldığını açıklamıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Kaynak. AA

Etiketler: Tayvan, tatbikat, çin
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