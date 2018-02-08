  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tayvan'daki depremin bilançosu artıyor

Tayvan'daki depremin bilançosu artıyor

Tayvan'ın doğu kıyısında önceki gün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 270’e yükseldi.

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Tayvandaki depremin bilançosu artıyor

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre yetkililer, kayıp sayısının 8’e düştüğünü açıkladı.

Ölenlerin 4’ünün, kayıpların ise 5'inin Çin ana kara vatandaşı olduğu kaydedilen haberde, diğer kayıpların 2’sinin Kanada birinin de Filipin vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem dolayısıyla Japonya, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye uzman bir ekip gönderdi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklamıştı.

Çok sayıda bina, köprü ve otoyol zarar gördü

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinden dün yapılan açıklamada, deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyolun zarar gördüğü duyurulmuş, Hualien yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının hızının düşürüldüğü kaydedilmişti. Ayrıca deprem bölgesinde okullar eğitime ara vermiş ve iş yerleri kepenklerini kapatmıştı.

Deprem sonrası dün kenti ziyaret eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ordu, tüm idari birimler ve kurtarma operasyonu yürüten personele, deprem nedeniyle mahsur kalan herkes bulunana kadar çaba göstermeleri çağrısı yaparak, afetzedelerin ve yerel yönetimin ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanların seferber edileceğini aktarmıştı.

Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tayvan deprem, Tayvan, deprem
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