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Buradasınız : » » Tayvan'da tuvalet kağıtlarının fiyatını artıran satıcılara 1,7 milyon dolara kadar ceza

Tayvan'da tuvalet kağıtlarının fiyatını artıran satıcılara 1,7 milyon dolara kadar ceza

Tayvan’da tuvalet kağıdı fiyatlarının ani yükselişinden dolayı hükümet soruşturma başlattı.

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Tayvanda tuvalet kağıtlarının fiyatını artıran satıcılara 1,7 milyon dolara kadar ceza

Focus Taiwan’ın haberine göre, dünyada selüloz fiyatlarının artacağı ve bunun tuvalet kağıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı beklentisiyle tuvalet kağıdı almak isteyen Tayvanlı tüketici, fiyatların aniden yükselmesine neden oldu.

Bazı mağazalarda artan talep nedeniyle 3 günde, normal zamanların 22 katı olan yaklaşık 5 milyon paket tuvalet kağıdının satıldığı belirtildi.

Fiyat artıran satıcılara soruşturma

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu (FTC) fiyatları artıran mağazalara soruşturma başlattı.

Kamuoyuna, fiyatları manipüle eden mağaza ve marketleri şikayet edenlere ödül verileceği açıklaması yapan FTC, Adil Ticaret Kanunu gereği fiyat artırmaya giden satıcıların 50 milyon Tayvan dolarına (yaklaşık 1,7 milyon dolar) kadar cezalandırılabileceğini duyurdu.

FTC, bölgedeki 8 tuvalet kağıdı üreticisi firmayla market temsilcilerinin katılacağı bir forum düzenleyerek sorunu çözmenin yollarını arayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: tuvalet kağıdı, Tayvan
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