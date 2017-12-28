Tayvan'da pasaport skandalı: Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu

BBC'nin haberine göre, Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda Taipei'nin Taoyuan Havalimanı yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın tasvir edildiği, pazartesi günü pasaportların dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşlar tarafından farkedildi.

Hata Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edilirken, Tayvanlı yetkililer, şahıslara verilen 285 yeni pasaportu geri istedi. 200 bin pasaportun yeniden basılacağı ve bakanlığın hatadan ötürü özür dilediği belirtildi.

Pasaportlardaki tasvir, sosyal paylaşım sitesi Weibo ve Facebook kullanıcıları tarafından yaygın şekilde paylaşıldı.

Bir Weibo kullanıcısı, "Bu adam kendi havalimanının neye benzediğini bile bilmiyor mu?" yorumunu yaparken, bir diğeri, "Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu." ifadesini kullandı.

Yeni bir tasarımla basılacak pasaportların bir ay içinde hazır olacağı, o güne kadar başvuruda bulunanlara biyometrik pasaportların eski modellerinin verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA