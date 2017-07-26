Tayvan'da kuş gribi sona erdi

Tayvan'da H5N6 tipi kuş gribi vakasına rastlanmadığı bildirildi.

CNA ajansında yer alan habere göre, Tarım Konseyi (COA), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) Tayvan'da H5N6 virüsüyle ilişkili yüksek patojenik kuş gribi salgınının sona erdiğini resmen doğruladığını belirtti.

COA Hayvan ve Bitki Sağlığı Teftiş ve Karantina Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Shih Tai-hwa, şubat ayında, ilk kesin H5N6 kuş gribi virüsüne rastlandığında, COA'nın acilen geçici bir ekip oluşturduğunu ve gribin yayılmasını engellemek için önlemler aldığını hatırlattı.

Tayvan'daki bu ilk vakanın OIE'ye de bildirildiğini söyleyen Shih, o günden bu yana COA'nın yüksek alarm durumunda olduğunu anlattı.

Tayvan'da son H5N6 vakasına rastlanmasının üzerinden üç aydan fazla zaman geçtiğini bildiren Shih, bunun, virüs tehdidinin sona erdiği anlamına geldiğini kaydetti.

Shih, 6 Mart'tan bu yana yeni bir vakanın kayıtlara geçmediğine dikkati çeken COA'nın bu durumu OIE'ye bildirdiğini, örgütün de aynı gün içinde Tayvan'daki H5N6 kuş gribi salgınının sona erdiğini onayladığını söyledi.

Shih, COA'nın, potansiyel H5N2 ve H5N8 kuş gribi virüsüyle mücadele çalışmalarına yoğunlaşacağını dile getirdi.

COA'dan yapılan açıklamada, H5N6 kuş gribi virüsünün toplamda dört ilde ve ilçede 12 çiftliğe bulaştığı, son kayıt altına alınan olayın 6 Mart'ta Hualien'deki bir ördek çiftliğinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, teyit edilen vakaların, yaklaşık 42 bin kuşun itlaf edilmesiyle sonuçlandığı vurgulandı.

COA'ya göre, Tayvan'da hiçbir insanda H5N6 virüsünün yol açtığı enfeksiyon bulunmuyor.