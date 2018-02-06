  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.675
  • BIST 116210.11
    ALTIN 161.212
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan adasının doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 225 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tayvanda 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

4 kişi hayatını kaybetti, 225 kişi yaralandı, 145 kişinin kayıp olduğu bildirildi. İlk 3 katı çöken ve yan yatan Martial Hotel'de mahsur kalanlardan 116'sı kurtarıldı.

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü, 1 askeri hastane yan yattı, 2 köprü zarar gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ve yolların zarar gördüğü belirtildi. Deprem sırasında Hualien kentindeki büyük bir otelin yana yatması görüntülendi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tayvan deprem, Tayvan, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER