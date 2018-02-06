Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 100'den fazla yaralı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, yerin 10,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

İlk 3 katı çöken ve yan yatan Martial Hotel'de mahsur kalanlardan 116'sı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ile askeri personel binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü, 1 askeri hastane yan yattı, 2 köprü zarar gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ve yolların zarar gördüğü belirtildi. Deprem sırasında Hualien kentindeki büyük bir otelin yana yatması görüntülendi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA