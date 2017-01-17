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Buradasınız : » » Tayvan'da 60 bin kümes hayvanına itlaf

Tayvan'da 60 bin kümes hayvanına itlaf

Yılbaşından bu yana Çin'in Hunan ve Guangdong eyaletlerinde yayılmaya devam eden kuş gribi vakası 5 kişinin ölümüne yol açtı.

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Tayvanda 60 bin kümes hayvanına itlaf

Çin'in güneyindeki Hunan ve Guangdong eyaletlerinde ay başından bu yana rapor edilen 19 kuş gribi vakasında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Hunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bölgede yılbaşından bu yana 8 kişide H7N9 virüsüne rastlandığını, bu vakalardan üçünün ölümle sonuçlandığını duyurdu. Eyaletin Hıngyang kentinde rapor edilen son kuş gribinde 36 yaşındaki bir kadın hastanın, kanatlı hayvanlarla temas ettikten sonra rahatsızlandığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yetkililer, Guangdong eyaletinde de ay başından bu yana 11 kişiye H7N9 virüsü bulaştığını, hastalardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tayvan'da 60 bin kümes hayvanı itlaf edildi

Diğer yandan Tayvan'ın batısındaki Yünlin kasabasında ay başından bu yana 16 tavuk çiftliğinde kuş gribinin diğer türü olan H5N2 virüsü tespit edildi. Adadaki sağlık makamları, son 10 günde yaklaşık 60 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı. 

Etiketler: Tayvan, kuş gribi, Hunan, H7N9 virüsü, Guangdong, çin
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