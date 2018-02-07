  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.803
    EURO 4.664
  • BIST 115570.19
    ALTIN 160.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tayvanda 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan, bir önceki gün meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yine sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tayvan’ın doğu kıyısında yer alan Hualian şehrinin 19 kilometre kuzeybatısı olarak kaydedildi.

Dün gece Hualian kentini vuran 6.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 258 kişi yaralanmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Hualien yönetimi acil operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen depremde 6 bina çöktü, 1 otel ve askeri hastane yan yattı, 2 köprü tahrip oldu.

İHA 

Etiketler: Tayvan, Pekin, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER