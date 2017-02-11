Yetkililer, merkez üssü Tainan kentinin 19 kilometre güneyi olan depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.
Tayvan'ın Tainan kentinde geçen yıl meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. AA
Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Yetkililer, merkez üssü Tainan kentinin 19 kilometre güneyi olan depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.
Tayvan'ın Tainan kentinde geçen yıl meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. AA