  • 20 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tayvan hükümeti Çin'in tehditlerine karşı güvenlik önlemlerini artıracak

Tayvan hükümeti Çin'in tehditlerine karşı güvenlik önlemlerini artıracak

Tayvan lideri Tsai, Çin'in tehditlerine karşı güvenlik tedbirlerini artıracaklarını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tayvan hükümeti Çinin tehditlerine karşı güvenlik önlemlerini artıracak

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hükümetinin Çin'in askeri tehditlerine karşılık vermek için güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi.

Yerel medyadaki habere göre Tsai, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin uyguladığı baskı nedeniyle hükümetinin yerli silah endüstrisinin gelişimini desteklediğini belirtti.

Tayvan'ın, Çin'in askeri tehditlerine karşılık vermek için güvenlik önlemlerini artıracağını vurgulayan Tsai, "Toplumun güvenliği için çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü An Fıngşang, çarşamba günü Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) ada etrafındaki tatbikatlarla verdiği mesajın çok açık olduğunu belirterek, tatbikatların "Tayvan bağımsızlık yanlısı güçlerine ve etkinliklerine yönelik güçlü bir uyarı" olduğunu söylemişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Uluslararası toplumda Çin'i sadece kendilerinin temsil edebileceğini savunan Pekin yönetimi, Tayvan'ı bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği eyaleti olarak görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tayvan, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER