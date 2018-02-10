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Buradasınız : » » Tayvan depreminde bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü, 280 yaralı

Tayvan depreminde bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü, 280 yaralı

Tayvan'ın doğu kıyısında geçtiğimiz salı günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

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Tayvan depreminde bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü, 280 yaralı

Deprem dolayısıyla Japonya, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bir ekibi bölgeye göndermişti.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre yetkililer, Hualien'de ölü sayısının 14'e, yaralı sayısının 280'e çıktığını, kayıp sayısının 3'e düştüğünü açıkladı.  

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklamıştı.

Bina, köprü, otoyollar zarar gördü, eğitime ara verildi, iş yerlerinde kepenkler kapatıldı

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinden dün yapılan açıklamada, deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyolun zarar gördüğü duyurulmuş, Hualien yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının hızının düşürüldüğü kaydedilmişti. Ayrıca deprem bölgesinde okullar eğitime ara vermiş ve iş yerleri kepenklerini kapatmıştı. 

Deprem sonrası dün kenti ziyaret eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ordu, tüm idari birimler ve kurtarma operasyonu yürüten personele, deprem nedeniyle mahsur kalan herkes bulunana kadar çaba göstermeleri çağrısı yaparak, afetzedelerin ve yerel yönetimin ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanların seferber edileceğini aktarmıştı.

Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: tayvan deprem, Tayvan, deprem
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