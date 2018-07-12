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Taylandlı çocukların kurtarılma anı kameralara yansıdı

Tayland donanması, günlerdir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarılma anının görüntülerini paylaştı.

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Tayland’da 23 Haziran’dan bu yana mağaranın 4 kilometre içerisinde mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinden oluşan ekibin kurtarılması için yürütülen operasyon dün tamamlandı.

Günlerce süren kurtarma operasyonunda ilk ve ikinci aşamada 4 çocuk kurtarılırken, üçüncü ve son aşamada futbol takımının 12. oyuncusu ve antrenörleri kurtarılmıştı.

Kurtarma operasyonunun bilgilerini an be an paylaşan Tayland Donanması, "Dünyanın asla unutmayacağı operasyon" başlığıyla çocukların kurtarılma anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Taylandlı çocuklar, kurtarma
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