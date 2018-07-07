  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 41 ölü

Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 41 ölü

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan tur teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Alabora olan tekne 93'ü turist 105 kişiyi taşıyordu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Taylandda tur teknesi alabora oldu: 41 ölü

Phuket Valisi Norraphat Plodthong, düzenlediği basın toplantısında, perşembe günü batan ve 93'ü turist 105 kişi taşıyan teknede, 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu Çinli turist 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayuth Çan-oça, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kayıpların bulunması ve bu trajik olaydan kurtulanlara destek vermek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Teknenin sahibi ve kaptanı suçlandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de kazanın meydana geldiği bölgede kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesi çağrısında bulundu.

Tayland basını, polisin batan teknenin sahibi ve kaptanını, ölüm ve yaralanmaya neden olan dikkatsizlikle suçladığını yazdı.

Phuket açıklarında alabora olan bir diğer teknedeki 42 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: tekne, Tayland
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER