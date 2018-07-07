Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 41 ölü

Phuket Valisi Norraphat Plodthong, düzenlediği basın toplantısında, perşembe günü batan ve 93'ü turist 105 kişi taşıyan teknede, 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu Çinli turist 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayuth Çan-oça, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kayıpların bulunması ve bu trajik olaydan kurtulanlara destek vermek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Teknenin sahibi ve kaptanı suçlandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de kazanın meydana geldiği bölgede kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının yürütülmesi çağrısında bulundu.

Tayland basını, polisin batan teknenin sahibi ve kaptanını, ölüm ve yaralanmaya neden olan dikkatsizlikle suçladığını yazdı.

Phuket açıklarında alabora olan bir diğer teknedeki 42 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

