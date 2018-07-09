Tayland'da tekne faciasında ölü sayısı artıyor

Phuket Valisi Norrapat Plodthong, batan tekneden bir kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 42'ye çıktığını açıkladı.

Teknenin alabora olmasının ardından kayıp olduğu sanılan 5 kişinin yaşadıklarının ortaya çıktığını belirten Norrapat, bu bilgiyi Tayland Göçmenlik Ofisi ve Çin'in Bangkok Büyükelçiliği’nden elde ettiklerini söyledi.

Norrapat, böylece kayıp sayısının 10'a düştüğünü ifade etti.

Norrapat, son bilgilere göre teknede 87'si Çinli olmak üzere 89 turistin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA