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Tayland'da pazar yerinde patlama: 3 kişi öldü

Tayland'ın güneyinde Yala kentinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

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Taylandda pazar yerinde patlama: 3 kişi öldü

Emniyet yetkilisi Eakapong Rattanachai, Yala'da bir pazar yerinde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004'te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tayland, patlama
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