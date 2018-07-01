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Tayland'da mağarada kaybolan çocuklara ulaşılmaya çalışılıyor

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai'de arama kurtarma ekipleri, mağara kompleksinde 8 gün önce kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin bulunduğu tahmin edilen noktaya yaklaştı.

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Taylandda mağarada kaybolan çocuklara ulaşılmaya çalışılıyor

Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmaları, Taylandlı deniz komandolarının yanı sıra Avustralya, Çin, ABD ve İngiltere'den gelen ekiplerle devam ediyor.

Yaklaşık bin kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, şiddetli yağışların durması ve mağaradaki suyun drenaj pompalarıyla tahliye edilmesiyle çalışmalarını hızlandırdı.

Çocuklarla antrenörlerinin bulunduğu tahmin edilen noktaya yaklaşan ekipler, bugün ilerleyen saatlerde kayıp gruba ulaşmayı hedefliyor.

Tayland'da yağmur mevsiminde yağışların aralıksız devam etmesi nedeniyle daha önce mağaradaki su seviyesini düşürülememişti.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 8 gün önce Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tayland, mağara, kayıp, çocuk
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