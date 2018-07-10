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Tayland'da kurtarılan çocuk sayısı 10'a yükseldi

Tayland’ın kuzeyinde bulunan Çiang Rai eyaletinde bir mağarada mahsur kalan 10. çocuk da kurtarıldı.

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Taylandda kurtarılan çocuk sayısı 10a yükseldi

Tayland’da 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan çocuklar için başlatılan kurtarma operasyonu sürüyor.

Mağarada mahsur kalan çocuklardan ikisi daha bugün kurtarıldı, üçüncü günde çıkarılanların sayısı 10 oldu.

13 kişilik gruptan kurtarılmayı bekleyen 2 çocuk ve 1 antrenör kaldı. 19 dalgıç, 3 kişiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesi riski yüzünden, operasyonda zamana karşı mücadele veriliyor.

Mağaranın ağzına giden yolda, gerilen ip boyunca yürümek, tırmanmak ve dalmak gerekiyor.

Çalışmalara, SpaceX’in kurucusu ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk da destek veriyor.

Elon Musk, adını mahsur kalan çocukların takımının adı olan Wild Boar’dan alan küçük denizaltının hazır bekletildiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

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