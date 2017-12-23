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Buradasınız : » » Tayland'da 'Kudüs Kararı' protestosu

Tayland'da 'Kudüs Kararı' protestosu

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için "Kudüs Mitingi" düzenlendi.

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Taylandda Kudüs Kararı protestosu

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesindeki merkez camide cuma namazının ardından yapılan mitinge, Patani Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İslam Meclisi Başkanlığı ve yaklaşık 25 yerel sivil toplum kuruluşu katıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını kınadıklarını belirten Patanili Müslümanlar, İslam alemi ile insanlığın barış ve istikrarı için birlikte dua etti. Katılımcılar, "Kudüs Filistin'in başkentidir" pankartlarıyla ABD’nin Kudüs kararını protesto etti.

Mitingde, Filistin bayrağının yanı sıra Tayland ve Türk Bayrakları açıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tayland, protesto
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