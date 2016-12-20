Tayland'da hükümete siber saldırı

Tayland'da cunta yönetiminin atadığı yasama meclisinin internet güvenliği yasasında yaptığı değişiklikler sonrası, aralarında Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin bulunduğu en az altı devlet kurumunun sitesi bilgisayar korsanları tarafından çökertildi.

Saldırıları, "Tek Ağ Kapısına Karşı Siviller" adlı yerel bir internet aktivist grubu üstlendi. Grup, eylemleri sırasında uluslararası bilgisayar korsanları topluluğu Anonymous'tan yardım aldığını açıkladı.

Tayland'da cunta yönetiminin ilk kez 2016 başında gündeme getirdiği "tek internet ağ kapısı" projesi, yurt dışı kaynaklı tüm internet trafiğinin cuntanın kontrolündeki tek bir ağ kapısından geçmesini öngörüyordu. Uygulamanın ifade özgürlüğüne büyük darbe vuracağını savunan muhalifler, kanunlaşan değişikliklerin bu uygulamanın önünü açtığını ileri sürdü.

Tayland polisine ve Ulusal Güvenlik Ajansına ait özel bilgileri ele geçiren aktivistler, Twitter'da yayınladıkları ekran görüntülerini, "Tayland polisi daha kendi verilerini Anonymous'tan koruyamıyor. Sizin verilerinizi koruyabileceğine nasıl güveneceksiniz?" mesajıyla paylaştı.

Cuntanın görevlendirdiği Ulusal Yasama Meclisi Başkanı Pornpetch Wichitcholchai, yerel haber sitesi Khaosod'a yaptığı açıklamada, saldırılara tepki göstererek getirilen düzenlemenin "dengeli" olduğunu savundu. Wichitcholchai, "Meclis, düzenlemenin hak ve özgürlükleri ihlal ettiği düşünen herkesle diyaloğa hazırdır." diye konuştu.

Ulusal Yasama Meclisi, yetkililere "kamu ahlakına" aykırı zararlı içeriği engelleme yetkisi veren tartışmalı yasa tasarısını, 168 "evet" oyuyla kabul etmiş, tasarıya karşı oy kullanan milletvekili olmazken, 4 milletvekili çekimser kalmıştı.

Yasa, kamu güvenliği ve ulusal çıkarları tehdit eden, terör propagandası yapan ve müstehcen yayınların yer aldığı internet sitelerinin kapatılmasının yanı sıra ulusal güvenliğe, kamu hizmetlerine ya da altyapıya zarar verecek veya halk arasında paniğe neden olacak sahte veya çarpıtılmış verileri bilgisayar sistemine girenlerin de cezalandırılmasını öngörüyor.

Oylama öncesinde, yasal değişikliğe karşı internete 360 bin Tayland vatandaşının imzaladığı dilekçe meclise sunulmuş ancak dilekçe dikkate alınmamıştı. AA