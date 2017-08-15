Tayland'da BBC'nin haberini paylaşan kişiye hapis

Tayland'da krala ihanetten suçlu bulunan bir aktivist, 2,5 yıl hapse mahkum edildi.

Aktivist Jatupat Boonpattararaksa'nın avukatı, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Kral Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hakkındaki haberini sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşarak krala ihanet etmekten suçlu bulunan ve öğrenci olan müvekkilinin, önce 5 yıl hapse mahkum edildiğini, suçunu kabul etmesi üzerine ise cezanın yarıya indirildiğini açıkladı.

Geçen aralık ayında tutuklanan Jatupat hakkındaki davanın, ülkenin kuzeydoğusunda Khon Kaen'deki bir mahkemede görüldüğü belirtildi.

Sanığın paylaştığı, BBC'nin Tay dilinde yayımlanan haberinde, Tayland kralının boşanmayla sonuçlanan üç evliliği dahil özel hayatıyla ilgili ayrıntılara yer verilmişti.

Jatupat'ın Tayland'da cunta yönetimini protesto eden, küçük bir öğrenci örgütü olan Dao Din üyesi olduğu, mayıs ayında cezaevinde tutukluyken Güney Kore'deki "The May 18 Memorial Foundation" tarafından insan hakları alanında verilen Gwangju Ödülü'ne layık görüldüğü kaydedildi.