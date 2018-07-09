Tayland'da 4 çocuk daha mağaradan çıkarıldı

Tayland'dan bir sevindirici haber daha geldi. Ülkenin kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 12 çocuktan 4'ü dün kurtarılmıştı.

Kyodo'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, operasyonda bugün mağara içindeki 8 çocuktan 4'ü daha kurtarıldı.

Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paoçinda, 4 çocuğu çıkaran dalgıçların bugün kalan 8 çocukla antrenörlerini kurtarmaya çalışacağını açıklamıştı.

Paoçinda, yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerinden dünkü hatalara düşmeyeceğini belirtmişti.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Kaynak: AA