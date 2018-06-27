Tayland’da 13 kişi su basan mağarada mahsur kaldı

Chiang Rai kentindeki Tham Luang Nang Non Mağarası’na 2 gün önce giden 12 genç ve antrenörleri, su basan mağarada mahsur kaldı.
Çocukların su basan mağara içindeki bir odaya sığınmış olabileceği belirtiliyor.
Mağara içindeki suların 5 metreyi aşması sonucu çalışmalara askeri dalgıçların da katıldığı açıklandı.
Kaybolan gençlerin 11 ila 16 yaş aralığında olduğu belirtildi.
Mağaranın kilometrelerce derinlikte olması, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
Gençlerin yakınları mağara çıkışında görevlilerden gelecek mutlu haberi bekliyor.
Kaynak: Reuters