Dünya » Tayland’da 13 kişi su basan mağarada mahsur kaldı Buradasınız : Ana Sayfa

Tayland’da 13 kişi su basan mağarada mahsur kaldı

Tayland’da 12 genç futbolcu ve antrenörleri, su basan mağara kompleksinde mahsur kaldı. Cumartesi gününden beri haber alınamayan kafileyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:56





