Tayland telekom şirketinden tartışmalı birleşme kararı

Tayland'da kamuya ait telekom şirketi CAT Telekom, ülke kamuoyunda büyük tartışma yaratan internette tek ağ kapısına geçişin yolunu açacak düzenlemeyi onayladı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yönetim kurulu, şirketin internet veri merkezi ile su altı kablo operasyonunu birleştirme kararı aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albay Sanpachai Huvanandana, iki ayrı şirketin birleştirilmesiyle oluşturulan National Gateway Data Centre adlı şirketin 2017 ortasında faaliyete başlayacağını açıkladı.

Huvanandana, "Şirketlerin birleşmesi, telekom ve internet altyapısı alanında verdiğimiz hizmetlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak. Uluslararası teknoloji şirketlerinin ve özel teşebbüslerin bulut bilişim ve internet hizmetleri alanında yapacakları yatırımların önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karar, açıkça belirtilmese de son dönemde Tayland kamuoyunda askeri cunta yönetiminin siyasi kontrol sağlamak amacıyla ülkenin tüm internet veri akışını tek merkezden yönlendirme projesinin uzantısı olarak yorumlandı. AA