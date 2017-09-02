Tayland sokaklarını artık 'köpekler' koruyacak

Tayland'da şehirleri artık sokak köpekleri koruyacak. Özel olarak tasarlanmış akıllı yelekle, sokak köpekleri polislik görevini üstlendi.
Akıllı yelek sayesinde köpekler, şarj edilebilir bataryayı, internet bağlantısı cihazını ve canlı bağlantı kamerasını üzerinde taşıyor. Yeleğe yerleştirilmiş gizli kamera, köpeğin tepki vermesiyle harekete geçiyor. Böylece canlı bağlantı başlıyor.
Köpeğin havladığı hedefi değerlendiren polisler, ortada bir güvenlik sorunu varsa, olay yerine derhal güvenlik görevlisi intikal ettiriyor.
Akıllı yeleğin prototipi şimdilik yalnızca beş köpek üzerinde denendi..
Tam anlamıyla işlevsel hale gelmesinin ise zaman alacağı belirtiliyor.