Tayland Kralının cenaze törenine 90 milyon dolar harcandı

Tayland'da halk tarafından "kutsal" görülen Tayland Kralı Bhumibol için cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Bangkok'ta 13 Ekim 2016'da 88 yaşında hayata veda eden eski Kral Bhumibol Adulyadej için Kraliyet Sarayı yakınlarında inşa edilen krematoryum alanında düzenlenen törene ülkenin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 250 bin kişi katıldı.

Dün başlayan ve 5 gün sürecek törenler çerçevesinde Bhumibol’un kalıntılarını temsil eden kap, sabah erken saatlerinde saray kompleksinden alındı ve 222 yıllık özel altın kaplama cenaze aracına konularak askeri geçit töreniyle krematoryuma taşındı.

Kral'ın kalıntılarını temsil eden kabı taşıyan araç, halkın rahat görebilmesi ve dua edebilmesi için 2 kilometrelik güzergahtan yaklaşık 5 saatte geçti.

Krematoryumdaki cenaze törenine kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra diğer ülkelerden gelen üst düzey yetkililer katıldı. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker temsil etti.

Halk, tören alanına girebilmek için günler öncesinden dışarıda bekledi

Töreni seyredebilmek için günler öncesinden Sanam Luang Meydanı'na gelen yüzlerce kişi, zaman zaman yağan yağmur ve sıcak havaya aldırış etmeden dışarıda bekledi.

Halkın, alana kimlik kartlarını göstererek girmesine izin verildi. Törene katılmak için siyah renkli kıyafet şartı getirildi.

Sanam Luang civarındaki oteller, haftalar öncesinden doldu.

Üst düzey güvenlik önleminin alındığı alan yakınlarında otel ve restoran dışındaki işletmeler kapalı kaldı. Alana giden bazı yollar tamamen trafiğe kapatıldı.

Tüm eyaletlerde krematoryumun replikası yapıldı

Kral'a dua etmek isteyenler için ülkenin tüm eyaletlerinde altın krematoryumun küçük birer replikası yapıldı. Replikalar önünde uzun kuyruk oluşturan Taylandlılar, Kral Bhumibol’a saygılarını göstermek amacıyla krematoryuma sandal ağacı çiçekleri bıraktı.

Cenaze töreni hazırlıkları için yaklaşık 90 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Cenaze töreni için inşa edilen altın kaplama krematoryumun yapımı 10 ay sürdü.

Bhumibol’un kalıntıları, bugün ilerleyen saatlerde krematoryumda yakılacak ve külleri yarına kadar burada muhafaza edilecek. Küller, daha sonra kraliyet sarayı kompleksine taşınacak.

Krematoryum, gelecek ay halkın ziyaretine açılacak.

Kral'ın doğum günü, ulusal gün olarak kutlanacak

Bhumibol’un doğum günü olan 5 Aralık, Tayland’da ulusal gün olarak kutlanacak. Son uğurlama olarak düzenlenen bugünkü cenaze töreni, bu yıla özel olarak resmi tatil ilan edildi. Kral'ın öldüğü 13 Ekim, gelecek yıldan itibaren resmi tatil olacak.

Tayland'da 70 yıl hüküm süren Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Birçok askeri darbeye sahne olan Tayland'da halk, Kral Bhumibol'u çok seviyor ve önemli bir istikrar simgesi olarak görüyordu.

Kaynak: AA