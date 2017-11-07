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Buradasınız : » » Tayfunun vurduğu Vietnam'da bilanço ağırlaşıyor

Tayfunun vurduğu Vietnam'da bilanço ağırlaşıyor

Vietnam'da etkili olan Damrey Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

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Vietnam'ın orta ve güney kesimlerinde etkili olan Damrey Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 69'a çıktığı, kayıp 30 kişinin arandığı bildirildi.

Tayfunda çok sayıda ev de hasar gördü ya da yıkıldı. Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü, bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı.

Rüzgar hızının hafta sonu 150 kilometreye kadar çıktığı tayfunda 228 balıkçı teknesinin battığı, 30 bin hektara yakın ekili alanın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Uzun süreli elektrik kesintilerine yol açan tayfun nedeniyle 40 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Vietnam, Damrey tayfunu
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