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Tatlı su ıstakozu, hayatını kurtarmak için kendi pençesini kesti

Çin'de bir restoranda çorba yapmak için haşlanan tatlı su ıstakozlarından biri, tencereden çıkmaya çalışırken sıkışan pençesini diğer pençesiyle koparıp kaçtı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:54





