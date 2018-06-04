Tatlı su ıstakozu, hayatını kurtarmak için kendi pençesini kesti

Dünyanın en büyük tatlı su ıstakozu (kerevit) üreticilerinden Çin'de ilginç bir olay yaşandı. Restoranda çorba yapılmak üzere haşlanan kerevitlerden biri, tencereden çıkmaya çalışırken sıkışan pençesini diğer pençesiyle koparıp kaçtı.
Kerevitin hayatta kalma savaşı görüntüsü internette kısa sürede yayıldı ve 1 milyona yakın izlendi.
Görüntüleri çeken ve Çin'in ünlü paylaşım platformu Weibo'ya yükleyen "Jiuke" adlı sosyal medya kullanıcısı, kerevit için "Yaşamasına izin verdim. Eve aldım, akvaryumda besliyorum" dedi.
Kaynak: BBC