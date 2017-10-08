Tartışmalı referandum sonrası gerilim tırmanıyor

1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası İspanya'da siyasi gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasa kartını masaya koydu.
Katalonya bağımsızlık ilan ederse bölgenin özerkliğinin askıya alınabileceğini söyledi. Öte yandan on binlerce bağımsızlık karşıtı, "tek İspanya" için Barselona sokaklarını doldurdu.
Katalonya özerk yönetiminin bağımsızlık talebi İspanya'da siyasi gerilimi tırmandırıyor. Özerk Katalan yönetiminin ülkeden ayrılmasını istemeyen on binler Barselona sokaklarını doldurdu.
"Katalonya İspanya'dır." sloganları sokakları inletti. Göstericiler Katalonya'nın İspanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
İspanya sokaklarındaki hareketlilik siyasi alanda da sürüyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi halinde izleyecekleri yol haritasını İspanyol El Pais gazetesine anlattı.
Anayasada yer alan yetkilerini hatırlatan Rajoy, anayasa çerçevesinde "Katalonya'nın özerkliğini askıya alma" seçeneğini devreye sokabileceklerini söyledi.
Madrid yönetimi, krizin aşılması için bütün yasal yolları denemek niyetinde. İspanya'nın birliğinin korunması konusunda da kararlı.
Katalonya yönetimiyse, Madrid yönetiminin tüm restlerine rağmen Salı günü özerk meclisi toplamaya hazırlanıyor.