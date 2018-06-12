Tarihi zirve Asya basınında geniş yer buldu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'un Sentosa Adası'nda yapılan tarihi zirve, atılan imzalarla sona erdi. Asya basını, manşetlerine taşıdığı zirveye dair detayları okurlarla paylaştı.

Çin

Çin resmi haber ajansı Şinhua, "ABD ve Kuzey Kore liderleri Singapur’da tarihi toplantı yaptı" başlığıyla verdiği haberinde, tarihi zirvenin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasının beklendiğini belirtti.

Kim ve Trump’ın toplantıya yönelik olumlu mesajlarını ön plana çıkaran Şinhua, Kim’in "Buraya gelmek kolay değildi", Trump’ın da "Bu sadece yeni bir başlangıç" sözlerine yer verdi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, zirveyi "ABD, Kuzey Kore’ye güvenlik önerecek" başlığıyla gördü.

Haberinde, "Dünya, Kim-Trump zirvesine odaklanıyor, birçok ülke zirveye desteklerini sundu" ifadelerini kullanan gazete, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin zirveye yönelik olumlu beklenti ve mesajlarına yer verdi.

China Daily gazetesi de zirveyi okurlarına, "Trump ve Kim farklılıkları azaltmaya çalışacak" başlıklı haberiyle duyurarak, iki liderin toplantısını "tarihi zirve" olarak nitelendirdi.

Japonya

Japon haber ajansı Kyodo, "Trump ve Kim, tarihi zirvenin ardından kapsamlı anlaşma imzaladı" başlığını kullanarak, iki liderin "çok olumlu" ilerleme kaydettiğini vurguladı.

İki liderin, zirvenin ardından Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve iki ülke arasında yıllardır devam eden hamasetin sona erdirilmesini amaçlayan bir anlaşmaya imza attığını belirten Kyodo, Trump’ın "Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan kurtulma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Japon televizyonu NHK, "ABD ve Kuzey Kore genişletilmiş toplantı düzenledi" başlığıyla verdiği haberinde, iki liderin sadece tercümanlar eşliğinde birebir toplantı yaptığına dikkat çekerek, Trump’ın "büyük sorun” ve “büyük ikilem” olarak nitelediği problemleri "birlikte çözecekleri" açıklamasını kullandı.

Güney Kore

Güney Kore haber ajansı Yonhap da zirveyi, "Kuzey Kore lideri Kim, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sözünü verdi" manşetiyle gördü. İki tarafın imzaladığı anlaşmayla, "ikili ilişkiler ve yarımadada uzun süreli ve istikrarlı barış rejimine yönelik ortak çaba harcanacağını" ön plana çıkardı.

Kim ve Trump’ın "yeni ikili ilişkilerin kurulmasına yönelik geniş, kapsamlı, samimi görüş alışverişinde bulunduğuna" dikkat çeken Yonhap, Trump’ın Kuzey Kore ve Kim’e güvenlik garantisi sağlama sözü verdiğini belirtti.

Singapur

Channel News Asia, "Trump, Singapur zirvesinde Kim ile görüşmesinden müthiş bir ilişki bekliyor’’ başlığını attığı haberde, iki liderin dünya medyası önünde Kore Yarımadası’da devam eden sorunun sona erdirilmesi için el sıkıştığını ve Trump’ın Kim ile özel görüşmesiyle ilgili "çok iyi, çok çok iyi’’ şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.

"Trump ve Kim kendinden emindi ancak vücut dilleri, Singapur’daki ilk görüşmede gergin olduklarını ortaya çıkardı’’ manşetini atan The Straits Times, vücut dili uzmanlarının görüşlerine dayandırdığı haberinde, ilk anda iki liderin gergin olduğunu ancak Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim’in omzuna dokunarak hakimiyetini yansıttığını yazdı.

Endonezya

Endonezya haber ajansı Antara, "Trump ve Kim sonunda el sıkıştı" başlığını attığı haberde, iki liderin ilk buluşmasının kariyerlerindeki "en an anlamlı an" olduğunu vurguladı.

Haberde, Kuzey Kore’nin nükleer denemeleriyle artan gerginlik ortamında iki liderin görüşmesinin akıllardan hiç geçmediği değerlendirmesi yapıldı.

"Trump ve Kim arasındaki 10 saniyelik tarihi el sıkışması" manşeti atan Kompas gazetesi de, iki liderin ilk kez yüz yüze buluştuğunu belirterek, "Daha çok Trump konuştu, Kim dinledi" yorumunu yaptı.

Malezya

Malezya ajansı Bernama, "Trump ve Kim’in Singapur’daki görüşmesi iyi ilerliyor’’ başlığını kullandığı haberinde, iki liderin tarihi nükleer barış görüşmeleri için sonunda Singapur’da bir araya geldiğini yazdı.

Tayland

The Bangkok Post gazetesi, "Tarihi el sıkışması" başlıklı haberinde, iki liderin yıllardır süren nükleer meselesinin çözümü için yollar aramaya başladığını belirtti.

The Nation gazetesi de zirveyi, "Dünya, Trump ve Kim buluşmasında nefesini tuttu" başlığıyla verdi.

Kaynak: Reuters, AA