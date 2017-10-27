Tarihi çeşme kırmızıya boyandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Trevi Çeşmesi, bir protesto gösterisi nedeniyle kırmızıya büründü.

İtalyan aktivist Graziano Cecchini, başkanet Roma’daki tarihi Trevi Çeşmesi'nin (Aşk Çeşmesi) havuzuna kırmızı boya döktü. Eylemi Roma'daki yolsuzluk ve kirlenmeye karşı yaptığını söyleyen Cecchini, polis tarafından gözaltına alındı.

Cecchini, döktüğü boyanın çeşmeye zarar vermediğini de ifade etti. Eylemin ardından yetkililer çeşmeye su pompalanmasını durdurdu ve kırmızı boyayı temizleme çalışmalarına başladı.

Eylemin çeşmeye zarar verip vermediği araştırılıyor.