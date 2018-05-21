Tarihçi Ortaylı ABD’de "Osmanlı ve İstanbul’un Fethi" konferansı verdi

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferansta konuştu.

Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD’de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Ortaylı konferansa, dün hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’i anarak başladı. Lewis’in, görüşleri ve yaptığı benzersiz çalışmalarıyla tarih dünyası için çok önemli bir kayıp olduğunu vurgulayan Ortaylı, ünlü tarihçinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaatiyle çatıştığını hatırlattı.

Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hakim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in sahip olduğu yetenekleri anlattı. Ortaylı, konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu iddialarına da yanıt verdi.

"Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir."

Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı için konferansın ikinci bölümünün sonunda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü 21 Mayıs olan Ortaylı, kürsüye getirilen pastanın mumlarını söndürdükten sonra kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla fotoğraf çektirdi.

Ortaylı, "Konferansa olan ilgi çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar. Fırsat bulsam daha sık gelmek isterim ama çok uzak maalesef" dedi.

Kaynak: AA