Taraftarları Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı

Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki evinde gözaltına alınan Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin bindirildiği aracın hareketi, bir grup eylemci tarafından engellendi.

GÜRCİSTAN'IN ESKİ CUMHURBAŞKANI SAAKAŞVİLİ UKRAYNA'DA GÖZALTINA ALINDI

Saakaşvili taraftarları, eski cumhurbaşkanının bindirildiği aracın hareket etmesini önlemek için barikat kurarak sokağı kapattı.

Tüm güvenlik önlemlerine karşın taraftarlar, aracın kapısını kırarak Saakaşvili’nin serbest kalmasını sağladı.

Saakaşvili, daha sonra taraftarları ile protesto eylemlerini sürdürdüğü Ukrayna Parlamentosu binasına yürüdü.

Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti.

Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden sınırdan Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.

Ayrıca Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Kaynak: AA