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Taraflar uzlaşmazsa, Almanya'da ufukta yeni bir seçim görülüyor

Almanya'da hükümet kurma çabaları sürüyor. Anlaşma sağlanmazsa, ülkeyi yeni bir seçim bekliyor.

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Taraflar uzlaşmazsa, Almanyada ufukta yeni bir seçim görülüyor

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerin üzerinden neredeyse 2 ay geçti, ancak hala koalisyon hükümeti kurulamadı.

Almanya'da "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle bir araya gelen Hristiyan Birlik Partileri, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki ön görüşme takvimi uzadı.

Bir aydır devam eden ve 16 Kasım Perşembe günü sonuçlanması beklenen görüşmeler önce cuma gününe sonra da hafta sonuna sarktı.

Partilere hakim olan siyah, sarı ve yeşil renklerin Jamaika bayrağını çağrıştırması sebebiyle "Jamaika Koalisyonu" adı verilen hükümet ortaklığı için taraflar uzlaşamadıkları konuları masaya yatırmaya devam edecek.

Partiler arasında, mültecilerin aile birleşimi, enerjide kömür kullanımı, iklim koruma, ulaştırma ve mali politikalarda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Yoğun hafta sonu mesaisinde taraflar, Pazar akşamına kadar uzlaşmayı hedefliyor.

Eğer partiler müzakerelere başlanması yönünde niyet beyan ederse, yetkili kurullarına başvurup onaylarını alacak.

Böylece koalisyon için önemli bir eşik aşılacak, doğrudan koalisyon görüşmelerine başlanacak.

Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise Almanya'da tekrar seçim yapılması ihtimali var.

Gözlemciler, yeni bir seçimde ırkçıların sandıktan daha da güçlenerek çıkabileceğini belirtiyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: almanya, Almanya seçim, jamaika koalisyonu
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