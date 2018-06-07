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Talih kuşu başına iki yılda ikinci kez kondu

Fransa'da bir talihli, şans oyunu "My Million"dan iki yıldan kısa süre içinde ikinci kez bir milyon avro kazandı.

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Talih kuşu başına iki yılda ikinci kez kondu

Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan bir talihli, Kasım 2016'da şans oyunundan bir milyon euro kazandı. Ardından geçen ay yine bir milyon euroluk ikramiyenin sahibi oldu.

Şanslı biletin satıldığı Haute-Savoie bölgesindeki gazete bayisi, talihlinin bir milyon euroluk son ikramiyeyi umursamadığını açıkladı.

16 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

Fransız basını, yine büyük ikramiye kazanmayı ümit eden talihlinin şans oyunları oynamaya devam etmeyi planladığını yazdı.

Matematikçiler talihlinin 2 yıldan kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanmasını 16 trilyonda bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: my million, fransa
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