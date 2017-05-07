Taliban'a ağır darbe! 26 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kunduz'daki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Basın Danışmanı Mahfuzullah Akbari, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki operasyonda 26 Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda 16 militanın da yaralandığını ifade eden Akbari, operasyonların sürdüğü bölgedeki karakollara mühimmat ve ek personel yerleştirildiğini kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.