  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 20º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Taliban'a ağır darbe! 26 terörist etkisiz hale getirildi

Taliban'a ağır darbe! 26 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Talibana ağır darbe! 26 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kunduz'daki 808. Spinzer Bölge Komutanlığı Basın Danışmanı Mahfuzullah Akbari, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki operasyonda 26 Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda 16 militanın da yaralandığını ifade eden Akbari, operasyonların sürdüğü bölgedeki karakollara mühimmat ve ek personel yerleştirildiğini kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

Etiketler: Afganistan, taliban, Taliban operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER