  • 15 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.721
    EURO 5.475
  • BIST 94540.84
    ALTIN 196.358
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Taliban lideri Molla Fazlullah öldürüldü

Taliban lideri Molla Fazlullah öldürüldü

Afganistan, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın Kunar eyaletinde ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Taliban lideri Molla Fazlullah öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Fazlullah'ın perşembe sabah saatlerinde, yanındaki iki örgüt üyesiyle Pakistan sınırı yakınındaki Marawara bölgesinde öldürüldüğünü belirtti.

Afganistan'daki ABD Güçleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin perşembe günü sınır bölgesinde bir "kontr-terör saldırısı" gerçekleştirdiği, saldırıda "terör örgütünün üst düzey liderinin hedef alındığı" ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırıda Fazlullah'ın hedef alınıp alınmadığına dair bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER