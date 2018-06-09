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Taliban ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan etti

Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:50





