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Taliban askeri üsse saldırdı: 140 ölü

Afganistan'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında 140 Afgan askerinin öldüğü bildirildi.

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Taliban askeri üsse saldırdı: 140 ölü

Afganistan'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında 140 Afgan askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırı, Mezar-ı Şerif kenti yakınlarında bir askeri üsde meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri askeri kaynakları, asker kıyafetli Taliban üyelerince gerçekleştirilen saldırının Cuma namazı sırasında başlayıp saatlerce devam ettiğini açıkladı.

Afganistan askerlerinin yanı sıra sivillerin de hedef alındığı saldırıda 140 Afgan askeri hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişeleniyor.

Terör örgütü Taliban, saldırıyı, çok sayıda yöneticinin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.  

Etiketler: Afganistan, taliban, saldırı
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