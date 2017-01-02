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Taliban Afganistan'ın Sangin ilçesine saldırdı

Taliban militanları, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesine saldırdı.

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Taliban Afganistanın Sangin ilçesine saldırdı

Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, ilçe merkezine dört koldan saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının ardından çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğü, 4 militanın yaralandığı kaydedildi.

Çatışmada bir güvenlik görevlisinin öldüğü, 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu güvenlik güçlerinden ölü ve yaralı sayısının 23 olduğu ileri sürüldü.

Genelde bahar aylarında saldırılar düzenleyen Taliban örgütü bu sene kış mevsiminde de durmadan ilçe merkezlerine saldırılar gerçekleştiriyor. Militanlar son üç günde ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine ve Faryab vilayetinin Almar ilçesine de saldırdı.

Etiketler: taliban, Afganistan, sangin, militanlar, saldırı
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