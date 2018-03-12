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Buradasınız : » » Taliban, Afganistan'ın Anar Dere ilçesine saldırdı: 10 ölü

Taliban, Afganistan'ın Anar Dere ilçesine saldırdı: 10 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetine bağlı Anar Dere ilçesine düzenlediği saldırıda, 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Taliban, Afganistanın Anar Dere ilçesine saldırdı: 10 ölü

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, Taliban militanlarının dün akşam saatlerinde ilçe merkezine saldırdığını açıkladı.

Güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını duyuran Mehri, çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Mehri, halihazırda güvenlik güçlerinin ilçe merkezini geri almak için militanlarla çatışmaya girdiğini vurguladı.

Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar da, Taliban'ın ilçe merkezinde düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise, Anar Dere'ye düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 15 polisin öldüğü, tüm karakolların kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Bir gün önce de örgüt üyelerinin, Farah'ın Balabuluk ilçesindeki karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: taliban, saldırı, Afganistan
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