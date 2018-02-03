Taliban, Afganistan'da parti binasına saldırı düzenledi

Afganistan'ın kuzeyinde Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesindeki Azadi Partisi binasına Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Faryab Emniyet Amiri Muhammad Naim Andarabi, militanların, Azadi Partisi Faryab il binasına silahlı saldırı düzenlediğini, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.
Azadi Partisi Lideri General Abdul Melik, parti binasına düzenlenen saldırıda 5 korumasının öldüğünü, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Melik, Faryab'da güvenlik sorununun gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini öne sürdü.
AA