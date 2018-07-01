Taliban Afganistan'da gümrük sınır kapısına saldırdı

Tahar Valiliği Sözcüsü Sünnetullah Timur, Taliban militanlarının Afganistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırması sonucu gümrük kapısının kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Gümrük binası ateşe verildi

Timur, militanların saldırısında 2 polisin hayatını kaybettiği, örgüt üyelerinin 6 polisi de kaçırdığı bilgisini verdi. Ayrıca gümrük binasının ateşe verildiğini söyledi.

Taliban ise, saldırıda 40 askerin öldüğü ya da yaralandığını iddia etti.

Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı, Afganistan ile Tacikistan arasındaki Amu Nehri kıyısında bulunan en önemli gümrük kapısı olarak biliniyor.

Amu Nehri üzerinde köprü olmadığı için, bu gümrük kapısında ihracat ve ithalat küçük kayıklarla yapılıyor.

Kaynak: AA