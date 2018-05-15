Taliban, Afganistan'da Farah vilayetine saldırdı: 7 yaralı

Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, militanların, dün gece saatlerinde Afganistan'ın Farah merkezine saldırı başlattığını açıkladı. Örgütün vilayet merkezini kısmen ele geçirdiğini, valilik, emniyet müdürlüğü ve havaalanını almaya çalıştığını ifade eden Bahtavar, merkezde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bahtavar, saldırının ardından merkezde yaşayan ailelerin evlerini terk etmeye başladığını söyledi.

7 kişi yaralandı

Ordunun Farah vilayetindeki basın danışmanı Nurulhak Haliki, ilk belirlemelere göre, saldırılarda il emniyet amiriyle 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Çıkan çatışmalarda 8 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Haliki, 16 örgüt üyesinin de yaralandığını vurguladı.

Görgü tanıkları, çatışmaların vilayet merkezindeki Emniyet Müdürlüğü yakınında devam ettiğini, ara sıra şiddetli patlama seslerinin de duyulduğunu söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş de Farah vilayetine takviye birliklerin gönderildiğini ve çatışmaların sürdüğünün altını çizdi.

Taliban saldırıları

Son bir ayda Afganistan genelinde saldırılarını artıran Taliban örgütünün, son olarak Faryab, Kunduz, Baglan ve Badahşan vilayetlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Taliban militanları, son saldırıların ardından Faryab'ın Birlçirag ve Baglan'ın Tala-u Barfak ilçelerinin kontrolünü sağlamıştı.

Diğer yandan örgüt üyelerinin iki gün önce de Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA