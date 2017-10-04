Talabani'nin naaşı Debaşan bölgesinde toprağa verilecek

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşının, hayatını kaybettiği Berlin'den direk Süleymaniye'ye getirileceği ve burada defnedileceği belirtildi.

KBY Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye'deki parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Talabani'nin naaşının 6 Ekim Cuma günü Berlin'den direk Süleymaniye'ye getireceğini ve evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde toprağa verileceğini" ifade etti.

Cenazenin Bağdat'a getirilerek orada bir tören düzenlenmesi konusunun gündeme geldiğini kaydeden Pire, ancak bunun daha sonra iptal edildiğini aktardı.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, dün Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.