  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Talabani'nin naaşı cuma günü Irak'a getirilecek

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşının hayatını kaybettiği Berlin'den cuma günü Irak'a getirileceği belirtildi.

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Talabaninin naaşı cuma günü Iraka getirilecek

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Berlin'de bir hastanede hayatını kaybeden Celal Talabani'nin cenazesinin cuma günü Irak'a getirileceğini ifade etti.

Talabani'nin iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapmasından dolayı başkent Bağdat'ta resmi bir uğurlama töreninin yapılabileceğini dile getiren Pire, daha sonra naaşının Süleymaniye kentine getirileceğini söyledi.

Pire, bölgenin içerisinde olduğu mevcut güvenlik durumundan dolayı Talabani'nin nereye defnedileceğine henüz karar verilmediğini ancak taziye kabullerinin cumartesi günü Süleymaniye'de yapılacağını belirtti.  

Etiketler: Eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği, genel sekreteri celal talabani, Berlin, cuma günü, Irak
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