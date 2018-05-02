Taiz'de mayınlar 3 yılda 243 can aldı

Yemen'de hükümete bağlı İnsan Hakları İhlallerini Soruşturma Ulusal Komitesinin yayımladığı rapora göre, Husiler ile yönetim yanlısı güçler arasında çatışmalara sahne olan ülkenin Taiz kentinde 2015 yılı başından bu yana mayın patlaması sonucu 243 kişi yaşamını yitirdi.

327 kişi engelli kaldı

Raporda, üç yılda mayınlar sonucu 327 kişinin de engelli kaldığı, bu sürede birçok mayının da sivillerle dolu çarşılarda patlatıldığı, saldırıların sorumluluğunu da Husilerin üstlendiği bilgisi yer aldı.

Raporda, Taiz kentinde insanlık trajedisi yaşandığı vurgulanarak, "Bu acılar savaş bitse bile devam edecek. Çünkü mayınlar durmayacak." ifadelerine yer verildi.

Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık 3 senedir kuşatma altında tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA