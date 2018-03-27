Tahera Rahman ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalında, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikeri çalışmaya başladı.

İki yıldan fazla süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Tahera Rahman'ın annesi Hindistan, babası Pakistan kökenli. Rahman ise Chicago yakınlarında doğdu.

Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan 27 yaşındaki Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu olan Rahman, medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.

Kaynak: AA